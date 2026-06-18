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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung zum Nachteil eines Kindes in Jever

Jever (ots)

Am 17.06.2026, gegen 15:41 Uhr, wurde der Polizei eine räuberische Erpressung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen im Bereich der Friedhofstoilette an der Wittmunder Straße in Jever gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Junge mit zwei ihm bekannten 17-jährigen Jugendlichen an der Örtlichkeit getroffen. Nach Betreten der Toilettenanlage soll einer der Beschuldigten dem 13-Jährigen Schläge angedroht haben. Der zweite Beschuldigte habe eine mitgeführte Wurfaxt vorgehalten, den Jungen bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert.

Der 13-Jährige händigte daraufhin Zigaretten sowie einen Geldbetrag in Höhe von 10 Euro aus. Anschließend entfernten sich die beiden Beschuldigten mit der Beute.

Zu körperlichen Übergriffen auf das Opfer kam es nicht. Der Junge wurde am Einsatzort in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Die beiden namentlich bekannten Beschuldigten konnten im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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