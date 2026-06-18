PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Ausweichmanöver in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2026, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Straße Am Tiefen Fahrwasser in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 52-jähriger und ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Fahrtrichtung Süden. Der vorausfahrende 45-Jährige beabsichtigte, nach links abzubiegen. Der dahinter fahrende 52-Jährige erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und setzte zum Vorbeifahren an. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 52-Jährige nach rechts aus und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Zaun. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. An dem Pkw des 52-Jährigen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 10:38

    POL-WHV: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in Jever

    Jever (ots) - Am 17.06.2026, gegen 17:23 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Warfsweg in Jever zu einer Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten Einsatzkräfte die betroffene Wohnung mithilfe eines vorhandenen Haustürschlüssels öffnen. Die alarmierte Feuerwehr stellte im Wohnzimmer einen qualmenden Blumenkübel fest und löschte diesen. Der Bewohner gab an, vor dem Verlassen der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 10:31

    POL-WHV: Diebstahl einer Umhängetasche im Kurpark - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 17.06.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es im Kurpark in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seine Umhängetasche auf einer Parkbank abgestellt, um Vögel zu beobachten. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete die Tasche. Der Geschädigte nahm die Verfolgung des Täters zu Fuß ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 10:24

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 17.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 12-jähriger Junge eine E-Zigarette sowie einen Nachfüllpod aus dem Verkaufsregal. Anschließend begab er sich in die Getränkeabteilung, entfernte dort die Umverpackungen und steckte die Gegenstände in seine Hosentasche. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren