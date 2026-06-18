Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit Ausweichmanöver in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 17.06.2026, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Straße Am Tiefen Fahrwasser in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 52-jähriger und ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Fahrtrichtung Süden. Der vorausfahrende 45-Jährige beabsichtigte, nach links abzubiegen. Der dahinter fahrende 52-Jährige erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und setzte zum Vorbeifahren an. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 52-Jährige nach rechts aus und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Zaun. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. An dem Pkw des 52-Jährigen entstand Sachschaden.
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