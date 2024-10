Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 11.10.2024 bis 13.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 12.10.2024 kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte gegen 14:30 Uhr einen gelben Pkw der Marke Kia in der Jeverschen Straße in Schortens und stellten dabei fest, dass der 29-jährige Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens. Gasaustritt Am 13.10.2024 gegen 13:40 Uhr erhielt die Jeveraner Polizei Kenntnis von einem Gasaustritt in der Jeverschen Straße in Schortens. Die Freiwillige Feuerwehr Schortens stellte vor Ort eine defekte Heiztherme fest, der Schaden konnte behoben und eine weitere Ausbreitung des Gases verhindert werden. Ein männlicher 29-jähriger Anwohner musste als Folge des Gasaustritts medizinisch versorgt und zu weiteren ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere Geschädigte sind durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr- und Rettungskräfte nicht zu verzeichnen. Sachbeschädigungen an PKW Am 13.10.2024 in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:40 Uhr wurden im Bereich der Einmündung Klosterweg / Schooster Straße in Schortens drei am Straßenrand abgestellte PKW beschädigt. Explizit sind ein grauer Mercedes-Benz, ein roter Seat und ein blauer Opel angegangen worden, sodass ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5000,00EUR entstand. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell