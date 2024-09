POL-WHV: Vermisstensache - Die Polizei bittet Wilhelmshavener Bevölkerung um Unterstützung

Zetel (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.09.2024 kam es zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten in einer Diskothek in der Hauptstraße in Zetel. Zunächst habe eine Unbekannte nach Aussagen der Beteiligten vor Ort eine Frau und einen Mann gegen 03:10 Uhr auf der Tanzfläche der Diskothek körperlich angegriffen. Völlig unvermittelt sei zunächst das ...

mehr