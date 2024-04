Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever zu einem Vollbrand eines landwirtschaftlichen Betriebes in Oldorf

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.04.2024, gegen 19:58 Uhr, kam es zur Meldung eines in Brand stehen Wohnhauses mit angrenzendem, landwirtschaftlichem Betrieb in Oldorf, einem Ortsteil der Gemeinde Wangerland. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen sowohl das Wohngebäude, als auch der angrenzende Stall in Vollbrand. Im Stallgebäude befanden sich ca. 140 Kühe, welche dank der sofortigen Hilfe durch Anwohner und weitere Landwirte auf ein nahegelegenes Feld verbracht werden konnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam kein Tier zu schaden. Damit die Tiere weiter gemolken werden können, soll eine mobile Melkmaschine zum Einsatz kommen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte untersucht, sind aber letztlich vor Ort verblieben. Eine Gefährdung für Nachbarhäuser konnte ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten wurden gegen 07:58 Uhr beendet und eine abschließende Brandwache durch die Feuerwehr Hohenkirchen eingerichtet. Insgesamt war die Feuerwehr mit 115 Einsatzkräften, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Jever, Hohenkirchen, Hooksiel, Waddewarden, Minsen, Tettens, Neugarmsiel und Wiarden vor Ort. Rettungskräfte, inklusive eines Rettungshubschraubers, wurden aus den Landkreisen Friesland und Wittmund bereitgestellt. Der gesamte Hof gilt derzeit als unbewohnbar und nicht nutzbar. Angaben zur Schadenshöhe oder zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell