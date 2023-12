POL-WHV: Vermisste Jugendliche - Die Polizei bittet um Hinweise (FOTO)

Zetel (ots) - Am Dienstag, 12.12.23, gegen 16:45 Uhr, übersah eine 76-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Neuenburger Straße den Pkw eines in Richtung Ohrbült fahrenden 77-Jährigen aus Zetel. Die 76-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

