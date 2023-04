Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Angelgerät

Sande (ots)

Am Mittwoch, 26.04.23, zwischen 03:20 - 09:20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Sander See Angelgerät im Wert von ca. 700 Euro. Das Angelgerät hatte der Angler im Bereich des Südwestufers deponiert und im Tatzeitraum unbeobachtet gelassen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine hellgraue Tasche mit dunkelgrauen Applikationen und diversem Angelzubehör, um drei Teleskopruten mit Angelrollen, einen Angelstuhl sowie einen sogenannten Unterfangkescher. Wer Hinweise zum Verbleib des Diebesguts machen kann oder sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter 04422- 9997510 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell