POL-WHV: Sachbeschädigung an der Weberei

Varel (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 10:00 und 22:00 Uhr, kam es in der Marienburger, der Stralsunder und der Greifswalder Straße in Varel zu Wohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt durch rückwärtig gelegene Türen und Fenster. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnte, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die ...

