Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes

Varel (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag 00:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr, wurde auf dem Vareler Weihnachtsmarkt die Tür eines Verkaufsstandes gewaltsam geöffnet. Es konnte bislang nicht festgestellt werden, ob Diebesgut erlangt wurde. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 0445-9230 in Verbindung zu setzen.

