Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub in Kurpark- Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, 10.02.22, gegen 18:40 Uhr, begab sich eine 32-jährige Frau vom REWE-Markt Mühlenweg zu Fuß in die Mozartstraße. In Höhe der Mozartstraße / Paul-Hug-Straße betrat die Frau einen Weg des dort befindlichen Kurparks. Hier wurde sie unter Vorhalt eines Springmessers von einer Gruppe, bestehend aus drei männlichen Personen, zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufgefordert.

Die Frau schrie nach eigenen Angaben laut um Hilfe. Die Täter griffen sich das Bargeld aus der Jackentasche der Frau und entwendeten zudem ihre Plastiktüte mit Einkäufen, bevor die Täter anschließend zu Fuß in die Mozartstraße in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Frau erlitt neben einem Schock nur leichte Verletzungen. Von den drei Tätern liegen zu zwei Personen Täterbeschreibungen vor: ca. 1,85 m groß, korpulente Statur, bekleidet mit schwarzfarbenen Bomberjacken und schwarzfarbenen Wollmützen. Die Täter sollen deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Der dritte Täter soll hauptsächlich abseitsgestanden und das Umfeld beobachtet haben.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder Schreie zur fraglichen Zeit vernommen? Wem ist eine 3-köpfige Personengruppe, auf welche die Beschreibung zutreffen könnte, möglicherweise schon im Bereich des REWE-Marktes aufgefallen? Nach Angaben des Opfers soll sich zum Tatzeitpunkt ein Radfahrer im Kurpark befunden haben. Dieser Radfahrer wird ebenfalls dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven werden unter der Telefonnummer 04421-942-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell