POL-WHV: Die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Begleitung auf Twitter

Wilhelmshaven

Radfahrende im Blick - Die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Begleitung auf Twitter unter #sichermobilleben #sicherfuerdich #FAHRsicherRAD -- Zur Stärkung der Verkehrssicherheit findet einmal jährlich ein bundesweiter Kontrolltag statt. In diesem Jahr nimmt die Polizei insbesondere Radfahrende in den Fokus und führt am 5. Mai einen Aktionstag mit zahlreichen Verkehrskontrollen und Informationsoffensiven durch. Die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich erneut an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion. So werden im Zuständigkeitsbereich neben zahlreichen Kontrollkräften weiterhin die Präventionsbeauftragten in Wilhelmshaven, Varel, Jever und im Landkreis Friesland unterwegs sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Die Kampagne wird am Kontrolltag selbst auf dem Twitter-Account PI Wilhelmshaven/Friesland, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist, unter Verwendung der Hashtags #sichermobilleben #sicherfuerdich #FAHRsicherRAD begleitet. Die Kontrollergebnisse werden im Anschluss bekanntgeben. Im Rahmen der Begleitung des landesweiten digitalen Verkehrssicherheitstages 2020 widmete sich die PI Wilhelmshaven/Friesland bereits intensiv dem Thema "Sicher mit dem Fahrrad unterwegs" und erstellte dazu diverse Artikel, die auf folgender Internetseite abgerufen werden können: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_wilh elmshaven_friesland/themen/sicher-mit-dem-fahrrad-unterwegs-114766.ht ml Im Rahmen des diesjährigen Aktionstages stehen folgende Kernbotschaften im Fokus: - Nimm mich wahr! Eine gute Erkennbarkeit von Radfahrenden ist elementar für die Vermeidung von Gefahrensituationen. Bekleidung und Beleuchtungseinrichtungen sollten darauf ausgelegt sein. - Die rote Ampel gilt für alle! und Bei Rot gilt Stopp! Ein Zusammenstoß bei roter Ampel kann lebensgefährlich sein, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das gilt auch bei eigener Rotlichtmissachtung. - Fokus auf den Verkehr! Ob im Kraftfahrzeug, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. - Mit klarem Kopf auf Spur! Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Alkohol und sonstige Drogen sind damit nicht vereinbar. - Schutzzonen achten! Fahrradschutzstreifen dürfen nicht zum Parken oder Halten benutzt werden. Ausweichen auf den Schutzstreifen ist erlaubt, wenn Radfahrende nicht gefährdet werden können. - Vorsicht beim Richtungswechsel! Umsicht und Rücksicht sind buchstäblich zu verstehen, wenn es darum geht, gefahrlos abzubiegen. Abbiegen nach links verlangt von Radfahrenden besonders umsichtiges Verhalten. Bei rechts abbiegenden Fahrzeugen birgt insbesondere der tote Winkel unkalkulierbare Gefahren für Radfahrende. Im Auto den Schulterblick nicht vergessen! - Gleiches Recht für alle! Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass niemand bevorrechtigt ist. - Keine Behinderungen! Rad- und Fußwege müssen zur Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmenden frei bleiben. Parken und Halten auf Geh- und Radwegen ist tabu. - Überholen nur mit Abstand! Ein Abweichen von der Fahrlinie ist beim Radfahrenden nie ausgeschlossen. Der Überholabstand muss stets ausreichend sein - 1,50 m innerhalb geschlossener Ortschaften sowie 2 m außerhalb geschlossener Ortschaften. Weitere Informationen zur Aktion und dem Thema Verkehrssicherheit finden Sie auch im Internet unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/neue-landeskampagne-abgefahren-rad geber-verkehr/ sowie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #sichermobilleben.

