Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach Tobias David Gröschler - Polizei Wilhelmshaven/Friesland bittet um Hinweise (mit Bildern) (FOTO)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Beschluss des Landgerichtes Oldenburg erfolgt die Öffentlichkeitsfahndung nach dem zum jetzigen Zeitpunkt 26-jährigen Tobias David Gröschler. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat gegen Herrn Gröschler einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dieser ist dringend verdächtig, im Zeitraum Anfang Dezember 2016 bis Februar 2019 in Schortens und andernorts durch 20 Straftaten betrügerisch gehandelt zu haben. Der 26-jährige stellte auf einer Internetauktionsplattform Falsifikate von Goldbarren verschiedener Hersteller sowie Falsifikate von Goldmünzen zum Verkauf ein. Wie von ihm erwartet und erhofft kauften diverse Personen dieses Gold in dem Glauben, es sei echt. Allein aufgrund dieser Straftaten entstand ein tatsächlich eingetretener Schaden in Höhe von insgesamt 98.032 Euro. Die letzte bekannte Anschrift des 26-jährigen war Schortens (Niedersachsen). Aufgrund jüngster Erkenntnisse ist anzunehmen, dass Herr Gröschler im Raum Hamburg untergetaucht sein könnte. Weitere Personendaten: - Geburtsjahr 1994 - Größe 1,78 m - Normale Gestalt - Augenfarbe: Grün - Naturhaarfarbe: Dunkelblond Die veröffentlichten Lichtbilder wurden im Juli 2018 gefertigt. Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Gesuchten sind an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-434 sowie 942-215 bzw. 942-0 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell