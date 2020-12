Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Woichenende 11.-13.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person 11.12.2020, 17.10 Uhr Ein 62-Jähriger aus Jade befuhr mit seinem PKW Dacia die B437 (Bgm.-Heidenreich-Straße) in Richtung Bockhorn zwischen Alter Warf und Panzerstraße. Hier erfasste er eine die Fahrbahn querende 56-Jährige Fußgängerin aus Bremen, die möglicherweise die Seite wechseln wollte, um zu dort befindlichen Verwandten zu gelangen. Die 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht. Verkehrsunfall mit verletzter Person in Varel-Seghorn 11.12.2020, 14.30 Uhr Eine 21-Jährige aus Wilhelmshaven befuhr die Bockhorner Straße mit ihrem PKW Mercedes. An der Ampelkreuzung zur Altjührdener Straße fuhr sie auf den vor ihr befindlichen PKW Daimler eines 48-Jährigen aus Delmenhorst auf. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Schwerer Diebstahl aus Verkaufsraum in Varel 12.12.2020, 03.48 Uhr Durch Zeugen wurde eine männliche Person beim Einschlagen einer Scheibe und dem anschließenden Einsteigen in einen Imbiss durch aufmerksame Zeugen beobachtet. Dieser verließ kurze Zeit später mit Diebesgut wieder den Imbiss und flüchtete mit einem Fahrrad. Durch die guten Zeugenhinweise konnte der Täter bereits nach kurzer Zeit von einem FustW festgestellt und festgenommen werden. Da dieser einen festen Wohnsitz hat und keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Schwerer Raub in Varel 11.12.2020, 22.00 Uhr. Betroffen der Imbiss wie vorstehend genannt. Keine Pressemeldung, da STA Oldenburg bereits involviert und WE-Meldung nicht pressefrei war. Fahren unter BTM-Einfluss in Varel 11.12.2020, 16.05 Uhr In der Oldenburger Straße wurde eine 19-Jährige aus Varel angehalten. Bei ihr wurden Hinweise auf eine BTM.Beeinflussung festgestellt. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell