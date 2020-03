Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Wilhelmshaven (ots)

Großkontrolle bei der Diskothek "Twister Dance" in Sande Am Freitag, den 06.03.2020, hatte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit dem Hauptzollamt Wilhelmshaven anlässlich einer GOA-Party in der Diskothek Twister Dance eine groß angelegte Kontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 17 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Gegen eine 34-jährige aus dem Raum Leer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Zudem wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein 26-jähriger aus dem Landkreis Ammerland wollte seine Freundin aus der Diskothek abholen und das obwohl ihm bereits vor 3 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen einen 25-jährigen von der Insel Norderney wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Fall war der 25-jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei hofft, dass durch die massiv und regelmäßig durchgeführten Kontrollen, sich dieses im Kreise der Diskothekenbesucher herumspricht und dadurch der Genuss von Betäubungsmitteln reduziert wird.

