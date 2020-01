Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung zur räuberischen Erpressung in einer Tankstelle in Wilhelmshaven - Polizei hofft aufgrund der veröffentlichten Bilder auf neue Ermittlungsansätze und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es in der Nacht zum Montag, 20.01.2020, zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 02:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gökerstraße, in Höhe der Fichtestraße. Dort forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes.

Die 58-jährige Angestellte, zog sich im Angesicht des Messers von der Kasse zurück. Der Täter ging hinter den Verkaufstresen, öffnete die Kassenschublade und entnahm anschließend Bargeld und flüchtete in Richtung Hegelstraße, die Angestellte blieb unverletzt.

Im Rahmen der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Der bisherige Zeugenaufruf blieb ohne Erfolg, so dass die Polizei nun mit einer Videoaufzeichnung nach dem Täter sucht - auf die beiden Bilder wird ausdrücklich hingewiesen!

Der männliche Täter soll zwischen 25 und 35 Jahren (wirkt älter) und etwa 165 cm groß sein.

Der mit einer kräftigen Statur beschriebene Mann soll außerdem ein "aufgeschwemmtes", rundliches Gesicht, dunkelblonde, kurze Haare und stark ausgeprägte Koteletten gehabt haben.

Bei seiner Forderung sprach er gebrochenes deutsch mit Akzent.

Die Ermittler hoffen mit der Veröffentlichung der beiden Bilder auf Hinweise, die neue Ermittlungsansätze ergeben und damit zur Identifizierung der Täter führen können.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

