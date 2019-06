POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr im Wangerland - Rollerfahrer mit 2,66 Promille im Verkehr unterwegs

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven (ots)

wangerland-horumersiel. Am Sonntagabend, 02.06.2019, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 19:10 Uhr in der Goldstraße in Horumersiel eine Verkehrskontrolle durch.

Die Beamten stellten fest, dass ein 41-jähriger Mann mit einem Roller fuhr, obwohl er infolge des Genusses von Alkohol dazu eigentlich nicht mehr in der Lage war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,66 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

