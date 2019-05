Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine ehemalige Gaststätte und eine Sachbeschädigung in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

jever. Bisher unbekannte Täter hebelten eine Nebeneingangstür einer ehemaligen Gaststätte in der Mühlenstraße gewaltsam auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Festgestellt wurde dieser Einbruch am Sonntagmittag, 19.05.2019. Da diese Örtlichkeit lange nicht aufgesucht wurde, handelt es sich um einen langen Tatzeitraum, der sich über mehrere Monate erstreckt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In der Nacht zum Sonntag, 19.05.2019, wurde durch bisher unbekannte Täter in der Straße Südergast ein Stahlblech-Briefkasten gewaltsam von der Hauswand gerissen und beschädigt am Tatort zurückgelassen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 telefonisch mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell