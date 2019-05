Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - es blieb beim Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr am Donnerstagnachmittag, 02.05.2019, gegen 16:30 Uhr die Straße "Kirchreihe" in Fahrtrichtung Gökerstraße. Die Fahrerin übersah einen 62-jährigen vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer eines Pkw Opel, der die Herbartstraße in Fahrtrichtung Kirchreihe, von rechts kommend, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand.

