POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel Zeitraum: 12.04 - 14.04.2019

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, fuhren ein Pkw Dacia aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und ein Pkw Skoda aus Duisburg an der Anschlussstelle Varel-Obenstrohe von der BAB 29 ab, in der Absicht nach rechts in die Wiefelsteder Straße einzubiegen. Der 38-jährige Führer des Dacia, welcher mit seiner Familie im Auto saß, musste sein Fahrzeug im Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 57-jährige, aus Duisburg stammende, Fahrzeug-Führer des Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Die vier Insassen des Dacia erlitten durch den Zusammenstoß Kopf- und Nackenschmerzen. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Varel - Im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr, wurde ein im Rahmen des Vareler Frühlingsfestes an der Hindenburgstraße 1 abgestellter Imbiss-Anhänger im Bereich des Daches unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem schädigenden Ereignis, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

