Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Fahrbahn musste aufgrund austretender Flüssigkeiten gesperrt werden, eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am frühen Montagnachmittag, 01.04.2019, kam es in der Roffhausener Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrer eines Pkw Renault sowie eines Pkw Opel mussten gegen 14:15 Uhr anhalten, da ein davor befindliches Fahrzeug links abbiegen wollte, allerdings aufgrund von Gegenverkehr warten musste.

Eine folgende 70-jährige Fahrerin eines BMW-Cabrio bemerkte dieses nicht, so dass sie zunächst auf den unmittelbar vor ihr stehenden Opel auffuhr. Dieses Fahrzeug wurde wiederum auf den davorstehenden Renault geschoben.

Der Fahrzeugführer des Opel Astra erlitt Verletzungen und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen, insbesondere an dem BMW (FOTO) sowie an dem Opel entstanden wirtschaftliche Totalschäden.

Aufgrund austretender Flüssigkeiten wurde die Roffhausener Landstraße während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Accum, die mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften eingesetzt waren, gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell