Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vermisstensuche in Wilhelmshaven - Öffentlichkeitsfahndung führt zu Hinweisen - 49-jähriger bleibt weiterhin vermisst

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Nachdem die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 49-jährigen Rewert Albers am Dienstagabend bekanntgegeben wurde, bleiben die Umstände des Verschwindens weiterhin ungeklärt. Ermittlungen zu dem Aufenthaltsort verliefen ebenfalls negativ. Wie bereits berichtet, wird der 49-jährige Wilhelmshavener seit Montag vermisst. Laut Zeugenaussagen soll der Vermisste am 18.03.2019 gegen 03.00 Uhr seine Wohnung in der Südstadt in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen haben und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Herr Albers gilt als sehr zuverlässig. Der 49-jährige Wilhelmshavener wird wie folgt beschrieben: - kurze graue Haare (markante Geheimratsecken) - Augenfarbe blau-grau - ca. 187 cm groß und schlank - ca. 70 kg - Bekleidung: blaue Jeans und eine blaue Jacke Die Beamten gehen zurzeit diversen Hinweisen nach, die sich im Rahmen der intensiven Ermittlungsarbeit ergeben sowie auf Grundlage der Öffentlichkeitsfahndung und den darauf folgenden Presseveröffentlichungen eingehen. Unterstützt wurden die Ermittler des zuständigen Fachkommissariates dabei bereits von Diensthundführern der Polizeidirektion Lüneburg und einer Tauchergruppe der Zentralen Bereitschaftspolizei, die am Dienstag und Mittwoch den Hafenbereich auch unter Einsatz eines Sonarbootes erfolglos absuchten. Die Diensthundführer setzten bei ihrer Suche einen sogenannten Mantrailer ein, der gezielt für die Personensuche ausgebildet ist. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wird weiterhin ein Unglücksfall befürchtet. Die Polizei ist bei der Suche nach dem vermissten 49-jährigen weiterhin auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 Verbindung zu setzen. Die erste Pressemitteilung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4222431

