Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 49-jähriger Wilhelmshavener vermisst (FOTO) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Seit Montag wird der 49-jährige Rewert Albers vermisst. Bisherige Ermittlungen zu dem Aufenthaltsort verliefen negativ. Laut Zeugenaussagen soll der Vermisste am 18.03.2019 gegen 03.00 Uhr seine Wohnung in der Südstadt in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen haben und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Herr Albers gilt als sehr zuverlässig. Die Umstände des Verschwindens sind zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wird ein Unglücksfall befürchtet. Die Polizei ist bei der Suche nach dem vermissten 49-jährigen auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Der 49-jährige Wilhelmshavener wird wie folgt beschrieben: - kurze graue Haare (markante Geheimratsecken) - Augenfarbe blau-grau - ca. 180 cm groß und schlank - ca. 70 kg - Bekleidung: blaue Jeans und eine blaue Jacke Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

