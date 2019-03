Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Polizei kontrolliert Pkw-Fahrer im Alter von 22 und 54 Jahren in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Beamte des Polizeikommissariates Varel führten am Montag gegen 14.30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie einen 54-jährigen Mann aus Varel in der Judith-von-Eßen-Straße anhielten. Bei Besatzung stellte fest, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein beweissicherer Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten dem 54-jährigen die Weiterfahrt. Am Dienstagmorgen kontrollierte eine weitere Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Varel gegen 02.00 Uhr in der Oldenburger Straße einen 22-jährigen PKW-Fahrer. Die Beamten stellten auch in diesem Fall eine Beeinflussung fest, dieses Mal verursacht durch Betäubungsmittel, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

