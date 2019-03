POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Einbruch in einen Kindergarten In der Nacht von Freitag, 08.03.2019, auf Samstag, 09.03.2019, hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Kindergartens in Horumsersiel auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Kindergarten wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlangten die Täter kein Diebesgut. Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung/Vandalismus in der Sporthalle In der Nacht von Freitag, 08.03.2019, auf Samstag, 09.03.2019, verschafften sich unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu der Sporthalle am Mariengymnasium Jever. In der Sporthalle wurden unter anderem diverse Tischtennisbanden, Stühle und Zählwerke umgestoßen. Weiterhin wurden hierbei zwei Tischtennisplatten und ein Netz beschädigt. Der Schaden wird seitens der Polizei auf circa 1.500 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

