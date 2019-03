Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ehrliche Finderin gibt bei der Polizei zwei hochwertige iPhones ab - Geräte wurden in einem Abfallbehälter gefunden - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am 05.03.2019 wurden in einem Abfallbehälter in der Blauen Straße zwei hochwertige goldene iPhone-Geräte (8 Plus und X) gefunden. Eine ehrliche Finderin gab diese bei der Polizei ab, die sich wundert, wer sich dieser offenbar noch guten Geräte entledigte. Ebenso steht die Frage nach dem Warum noch aus, so dass auch ein Zusammenhang mit einer anderen Straftat vermutet werden kann.

Die möglichen Eigentümer bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

