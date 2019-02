Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Zetel - Polizei weist auf die Halterverantwortlichkeit hin

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Donnerstagabend, 21.02.2019, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22:15 Uhr einen 19-Jährigen auf einem Kleinkraftrad in der Jakob- Borchers-Straße an.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, außerdem nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Motorrad hatte er sich ferner zuvor ohne Wissen der Halterin "ausgeliehen".

Die Beamten leiteten daraufhin entsprechende Verfahren, auch gegen die Fahrzeughalterin ein!

