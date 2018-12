POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel Zeitraum: 30.11. bis 02.12.2018

Wilhelmshaven (ots) - 1. Bockhorn - Diebstahl eines Aufsitzmähers Im Tatzeitraum 16.11.2018 bis zum 30.11.2018 wird in Bockhorn, Weißenmoorstraße, aus einem verschlossenen Schuppen ein blauer Aufsitzrasenmäher der Marke Castle Garden entwendet. Der Schuppen war mittels eines Vorhängeschlosses verschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Bockhorn unter 04453/7350 entgegen.

2. Zetel - Verkehrsunfall Am Freitag, 30.11.2018, gegen 14:30 Uhr, möchte ein 9-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad die Neuenburger Straße in Zetel überqueren und achtet dabei nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine 40-jährige PKW-Führerin aus Zetel bemerkt diesen Umstand zu spät. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung wird das Kinderfahrrad am Hinterrad getroffen. Das Mädchen wird bei dem Unfall leicht verletzt.

