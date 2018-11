POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Am Dienstagmorgen, 20.11.2018, wurde in der Zeit von 08:30 - 09:00 Uhr ein an der Gartenstraße abgestellter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

