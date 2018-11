POL-WHV: Zwei Einbrüche in Zetel und Bockhorn - Täter entwenden einen größeren Tresor - Polizei hofft auf Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge

Wilhelmshaven (ots) - zetel und bockhorn. Am Mittwoch, 14.11.2018, kam es in der Zeit von 10:30 - 21:00 Uhr im Birkenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach Wertsachen. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

In der Zeit von 05:35 - 16:00 Uhr öffneten Unbekannte in der Urwaldstraße gewaltsam eine Haustür durchsuchten auch dort die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten einen größeren Tresor. Die Polizei vermutet, dass mehrere Täter zusammen agiert und zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

