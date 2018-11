POL-WHV: Angezeigtes Körperverletzungsdelikt in Zetel - Opfer soll angegriffen worden sein - Sachlage unklar, Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am Montagabend, 12.11.2018, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Körperverletzung. Ein 27-Jähriger aus Zetel gab an, gegen 19:15 Uhr mit dem Fahrrad die Pohlstraße, von Neuenburg kommend in Richtung Schweinebrück gefahren zu sein.

Hinter der Brücke am Zeteler Tief soll er unvermittelt angegriffen worden sein, er kam zu Fall und sah sich einer dunkel gekleideten Person gegenüber, die ihn attackiert haben soll. Aufgrund seiner Gegenwehr hätte der Angreifer von ihm abgelassen, so dass der Täter im Dunkeln verschwand. Der 27-Jährige befand sich an dem Abend in ärztlicher Behandlung, ist jedoch nicht schwerverletzt.

Aufgrund der unklaren Sachlage bittet die Polizei zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise. Personen bzw. Verkehrsteilnehmer, die sich zwischen 17 und 21 Uhr in der Nähe des Zeteler Tiefs aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 oder 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

