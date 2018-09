POL-WHV: Körperverletzung zum Nachteil von 2 Kindern

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven - Am Samstag, dem 01.09.2018, gegen 18 Uhr, soll es auf dem Skaterplatz in der Friedenstraße in Wilhelmshaven, am dortigen Sportforum, zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei Kindern gekommen sein. Drei zur Zeit noch unbekannte, schwarz gekleidete, junge Männer mit sogenannten "Vendetta-Masken" sollen die beiden dort spielenden Kinder festgehalten und ihnen jeweils einen Fausthieb in den Bauch versetzt haben. Nachdem zufällig ein Autofahrer an dem Geschehen vorbeigefahren ist, sollen die Täter von ihren Opfern abgelassen haben und seien in einen dunklen Pkw gestiegen, mit welchem sie anschließend unerkannt vom Vorfallsort weggefahren seien. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, insbesondere den vorbeifahrenden Pkw-Fahrer, die etwas zum Geschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 942-0 zu melden.

