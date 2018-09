POL-WHV: Einbruch in eine Ferienwohnung in Wilhelmshaven - Täter entwenden einen Flachbildschirm

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Sonntag, hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster einer Ferienwohnung in der Straße Am Handelshafen auf und entwendeten aus der Wohnung u.a. einen Flachbildschirm.

Dieser Abtransport dürfte unter Umständen aufgefallen sein, so dass Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 bei der Polizei zu melden.

