POL-WHV: Polizei sucht Fußgänger - Überholender Radfahrer riss einen Rucksack vom Gepäckträger einer Radfahrerin

wilhelmshaven. Wie bereits berichtet, ereignete sich am vergangenen Freitag, den 06.07.2018, gegen 16.20 Uhr, ein Diebstahl in der Dirschauer Straße in Fedderwardergroden. Ein überholender Radfahrer riss einen Rucksack mit Inhalt vom Gepäckträger einer Radfahrerin und flüchtete. Nach Angaben der Geschädigten kam in diesem Moment ein Fußgänger vorbei, der sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben könnte. Die Polizei bittet diesen Fußgänger sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/9420 zu melden.

