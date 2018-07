POL-WHV: Kein böses Erwachen nach dem Traumurlaub - Polizei gibt Tipps für die Urlaubs- und Ferienzeit - So ist Ihr Haus während Ihrer Abwesenheit sicher

Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie bei Katja Reents, (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle Wilhelmshaven. Die Expertin der Polizei stellt, auch vor Ort, Schwachstellen fest und macht Sicherungsvorschläge. Sie ist unter der Telefonnummer 04421/942-108 oder unter bfk@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) -

Sommerferien in Niedersachsen - Nichts ist für Einbrecher attraktiver als wochenlang verwaiste Häuser und Wohnungen. Mit diesen einfachen Verhaltensregeln können Sie sicher sein, dass in Ihrem Zuhause während Ihrer Abwesenheit niemand unerwünscht herumstöbert: - Einbruchsicherung: Gekippte Fenster und Terrassentüren sind geradezu eine Einladung für Diebe, lediglich ins Schloss gezogene Türen stellen kaum ein Hindernis dar. Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten auch bei kurzer Abwesenheit stets verschlossen werden; die Haustür sollte zweifach abgeschlossen werden. Die Kriminalpräventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Polizeihauptkommissarin Katja Reents, betont wie wichtig es ist, ungesicherte Fenster und Türen mit mechanischen Sperren nachzurüsten. "Oft herrscht ein Irrglaube vor, dass Sicherungen eh nichts bringen. Wir machen aber immer wieder die Erfahrung, dass Einbrecher an diesen Sperren scheitern." Die zunehmende Zahl misslungener Einbrüche weist auf die Wirksamkeit geeigneter Sicherheitsvorkehrungen hin. Einbrecher sind häufig keine gut ausgerüsteten 'Profis', sondern Gelegenheitstäter, die mit Schraubendrehern schlecht gesicherte Türen oder Fenster aufhebeln. "Sichtbare Sicherungstechnik bedeutet für Sie eine längere 'Arbeitszeit', dieses wiederum ein größeres Entdeckungsrisiko", sagt Katja Reents. - Anwesenheit vortäuschen: Das Vortäuschen von Anwesenheit kann zur Verhinderung von Einbrüchen beitragen. Alle Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Wohnung oder das Haus unbewohnt sind, sind somit zu vermeiden. Ständig heruntergelassene Rollläden, zugezogene Vorhänge, überquellende Briefkästen oder verräterische Anrufbeantworteransagen ("Wir sind im Urlaub") sind Indizien, nach denen Einbrecher Ausschau halten. Auch der ungemähte Rasen könnte signalisieren: Hier ist niemand zu Hause. Nicht weggeschlossene oder nicht mit einer Kette gesicherte Mülltonnen oder Gartenmöbel sind für Einbrecher geradezu eine Einladung, übers Fenster in die Wohnung einzusteigen. - Wachsamer Nachbar: Ratsam ist es, Freunde, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn zu bitten, das Haus oder die Wohnung während der Abwesenheit im Blick zu haben als auch bewohnt aussehen zu lassen, indem sie den Briefkasten leeren sowie Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher zu unregelmäßigen Zeiten betätigen. Programmierte Zeitschaltuhren können dabei unterstützen. "Die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass eine aufmerksame Nachbarschaft entscheidend dazu beiträgt, ungebetene Gäste abzuhalten", so Katja Reents. - Soziale Netzwerke : Verzichten Sie auf das Posten von Urlaubsbildern und Beiträgen zu Urlaubszielen in sozialen Netzwerken. Potentielle Täter können so schnell und einfach erfahren, dass Ihr Zuhause kurz- oder langfristig unbewohnt ist. Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie bei Katja Reents, (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle Wilhelmshaven. Die Expertin der Polizei stellt, auch vor Ort, Schwachstellen fest und macht Sicherungsvorschläge. Sie ist unter der Telefonnummer 04421/942-108 oder unter bfk@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

