POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Verursacher hielt an, begutachtete sein Fahrzeug und fuhr dann weiter - Polizei sucht den Fahrer eines SUV und Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Sande. Am frühen Mittwochabend, 02.05.2018, kam es um 17.45 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Gaststätte "Zur scharfen Ecke" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw mit FRI-Kennzeichen die Hauptstraße aus Schortens kommend in Richtung Gewerbegebiet. Nach bisherigem Ermittlungsstand touchierte er den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss hielt der Fahrer an, stieg aus und sah sich sein Fahrzeug an. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern.

Der Fahrer soll männlich und mittleren Alters gewesen sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen gold- oder ähnliche farbigen SUV gehandelt haben. Die Polizei Jever nimmt Zeugenhinweise zum Vorfall, zur Person bzw. Fahrzeug unter der Rufnummer 04461-92110 entgegen.

