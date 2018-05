POL-WHV: Zwei Einbrüche in Bäckereifilialen im Wangerland - Täter hebeln Fenster auf - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerland. In der Nacht zum Mittwoch, 02.05.2018, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Bäckereifilialen in der Goldstraße im Wangerland ein. In beiden Fällen gelang der Einstieg in die Geschäftsräume jeweils über ein aufgehebeltes Fenster. Im Inneren des Objektes wurden dann die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Als Tatzeitraum wird derzeit die Spanne zwischen dem 01.05, 18:45 Uhr und 02.05., 04:45 Uhr angenommen.

Die Polizei in Jever bittet die Bevölkerung darum, Hinweise oder Beobachtungen, hinsichtlich der Einbrüche an das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 weiterzugeben.

