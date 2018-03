POL-WHV: Einbruch in eine Bäckereifiliale in Dangast

Wilhelmshaven (ots) - varel-dangast. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag, 01.03.2018, durch Einschlagen einer Scheibe, Zugang zu einer Bäckereifiliale in der Edo-Wiemken-Straße. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten das Objekt und flüchteten mit Bargeld. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 - 9230 in Verbindung zu setzen.

