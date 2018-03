POL-WHV: Angezeigte Körperverletzung in Wilhelmshaven - Einsatz von Pfefferspray

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am frühen Mittwochabend, 28.02.2018, kam es gegen kurz nach halb sechs an einer Bushaltestelle in der Werftstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Offenbar kannten sich die beiden Opfer und der mutmaßliche, 35-jährige Täter. Die Hintergründe zu dem Pfeffersprayeinsatz, bei dem ein 17- und ein 18-Jähriger verletzt wurden, sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zu dem Zeitpunkt Personen an der Bushaltestelle gesehen haben bzw. ergänzende Angaben zu dem angezeigten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

