POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung und alkoholisiert in Wilhelmshaven unterwegs - 42-jähriger PKW-Fahrer konnte zudem keinen Führerschein vorzeigen

wilhelmshaven. Am gestrigen Nachmittag, den 28.02.2018, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Einsatz-und Streifendienstes in Wilhelmshaven einen 42-jährigen PKW-Fahrer aus Wilhelmshaven. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der 42-jährige mit seinem Fahrzeug die Gökerstraße befuhr und dabei während der Fahrt etwas aus einer Flasche trank. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw zur Zwangsentstempelung einlag und seit September vergangenen Jahres keine Pflichtversicherung mehr vorweisen konnte. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,14 Promille ergab und ordneten im Anschluss eine Blutprobenentnahme an. Da der 42-jährige weiterhin keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, leiteten die Beamten neben Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

