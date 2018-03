POL-WHV: Einbrüche in Horumersiel und Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerland und schortens. Mit brachialer Gewalt brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag, 01.03.2018, in eine Bäckerei in der Goldstraße ein.

In der gleichen Nacht hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Kosmetikstudios in der Bahnhofstraße auf und brachen außerdem in das Gebäude einer Touristikinformation in der Rheinstraße ein.

In allen Fällen bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, sich mit unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

