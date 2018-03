POL-WHV: Beleidigung im Straßenverkehr - Polizei bittet zur Klärung um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Nachträglich angezeigt wurde bei der Polizei eine Beleidigung, die sich am Freitagvormittag, 23.02.18, zwischen 11.00 und 11.10 Uhr in Wilhelmshaven ereignet haben soll. Ein Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw zu der Zeit vom Marinestützpunkt auf den Friesendamm ab und aus bislang unbekannten Gründen kam es in der Folge zwischen den beiden Fahrzeugführern zu Missverständnissen, bei denen der Fahrer eines Pkw Smarts in silber an der Ampelkreuzung Friesendamm/Ölhafendamm, Fahrtrichtung Norden aus dem Fenster den Mittelfinger zeigte.

Da zu der Zeit die Straße gut frequentiert wurde und sich hinter den beiden Fahrzeugen weitere Pkw befunden haben sollen, werden zur weiteren Aufklärung Zeugen gesucht, die den Vorfall bzw. die angezeigte Beleidigung gesehen haben.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

