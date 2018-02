POL-WHV: Hafenbecken nach entwendetem Pkw mit Sonarboot abgesucht - Suchmaßnahmen im Hooksieler Außenbecken blieben ohne Erfolg

wangerland. Am heutigen Vormittag wurde das Hafenbecken des Hooksieler Außenhafens mit Unterstützung externer Kräfte der Technischen Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion mit einem Sonarboot abgesucht. Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) -

wangerland. Am heutigen Vormittag wurde das Hafenbecken des Hooksieler Außenhafens mit Unterstützung externer Kräfte der Technischen Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion mit einem Sonarboot abgesucht. Anlass für die Suchmaßnahmen sind Ermittlungen, die aufgrund des Diebstahles eines Pkw geführt werden. Wie bereits berichtet, drangen unbekannte Täter in der Nacht zum 11.01.2018 in Büroräume des an der Olympiastraße gelegenen Industriegeländes in Roffhausen ein. In den Räumlichkeiten richtete der oder die Täter erhebliche Verwüstungen an und entwendeten neben einer geringe Menge Bargeld ein Fahrzeugschlüssel. Dieser wurde im Anschluss genutzt um den zu diesem Schlüssel gehörenden neuwertigen grauen Pkw der Marke VW Golf, der auf dem Parkplatz vor dem Gebäude stand, zu entwenden. Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass der Pkw im Becken des Hooksieler Hafens versenkt worden sein könnte. Die heutigen Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, die Ermittlungen werden fortgesetzt. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

