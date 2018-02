POL-WHV: Einbruch in ein Vereinsheim in Wilhelmshaven - Täter entwenden aus einer Werkstatt mehrere Werkzeuge

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Zeit vom 17.-24.02.2018 kam es in einem Vereinsheim in der Rüstersieler Straße zu einem Einbruch. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus einer angrenzenden Werkstatt u.a. einen Laubbläser, eine Motorsense und einen Aluwerkzeugkoffer in einem Wert von 1.200 Euro.

Da der Abtransport des Diebesguts unter Umständen aufgefallen sein könnte, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

