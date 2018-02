POL-WHV: Unbekannte zerkratzen vier in einer Tiefgarage abgestellte Fahrzeuge

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter haben am Montagvormittag, 26.02.2018, in der Zeit von 10 - 13 Uhr, vier in der Tiefgarage (Grenzstraße) abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Nach bisherigem Sachstand müssen die Lackbeschädigungen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursacht worden sein.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder anderweitige Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

