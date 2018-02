POL-WHV: Geparkter Pkw beschädigt - Zettel mit Kennzeichenfragmenten hinterlassen - Polizei sucht den Verfasser, der als Unfallzeuge in Frage kommt und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Dienstagnachmittag, 13.02.18, kam es in der Werdumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 15.00 - 17:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt.

Am geparkten Nissan wurde ein Zettel mit Kennzeichenfragmenten vorgefunden, der offenbar nicht von dem im Laufe der Ermittlungen festgestellten Verursacher verfasst worden ist.

Die Polizei geht nach jetzigem Sachstand davon aus, dass der bislang unbekannte Verfasser des Zettels Zeuge des Verkehrsunfalls ist, so dass dieser bzw. mögliche weitere Personen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

