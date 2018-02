POL-WHV: Eine im Fußraum des Pkw liegende Tasche ist geradezu ein Geschenk für den Täter

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Sonntagnachmittag, 25.02.2018, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit, um an eine im Fußraum eines Pkw liegende Tasche zu gelangen.

Diese lag sichtbar auf der Beifahrerseite eines in der Ulmenstraße abgestellten Pkw Peugeots, so dass der Täter in der Zeit von 14:30 - - 15:40 Uhr an der Verstrebung der Beifahrerseite des Pkw hebelte, um die Scheibe zum Zerspringen zu bringen.

"Diese Tat dauert nur wenige Sekunden und der Täter wird innerhalb kürzester Zeit auch noch belohn!" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Eine im Pkw liegende, sichtbare Tasche ist geradezu eine Einladung-geben Sie den Tätern keine Gelegenheiten und nehmen Sie alle Wertsachen mit!"

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell