POL-WHV: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Zetel - Polizei sucht den Unfallflüchtigen und Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Am Montagvormittag, 26.02.2018, kam es in Collstede auf der Westersteder Straße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Eine in Richtung Zetel fahrende dunkle Mercedes-Limousine geriet gegen kurz nach 11 Uhr über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn und berührte dort einen in Richtung Westerstede fahrenden VW Passat, der daraufhin am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Fahrer des entgegenkommenden Mercedes entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/4799 in Verbindung zu setzen.

