POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 23.02.2018 bis 25.02.2018

Wilhelmshaven (ots) - Versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Ubbostraße zwei Pkw angegangen. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Fallscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Handschuhfach geöffnet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde offensichtlich nichts entwendet.

Versuchter Einbruch

Von Samstag, ca. 23.00 Uhr, bis Sonntag, ca. 09.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Ebkeriege einzubrechen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen blieb es allerdings auch hier bei einem Versuch, denn den Tätern gelang es nicht, in das Objekt einzudringen.

Diebstahl

Bereits am Mittwochabend wurde in der Zeit zwischen 20.00 und 21.30 Uhr in der Rheinstraße aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses ein Wäschetrockner entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Kieler Straße ein Mofa entwendet. Glücklicherweise konnte es bereits am nächsten Tag in unmittelbarer Tatortnähe durch den Geschädigten wiedergefunden werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

