POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 23.02.2018 bis 25.02.2018

Wilhelmshaven (ots) - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, den 23.02.2018, in der Zeit von 19.55 bis 20.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bockhorn, Mühlenstraße, ein. Die Terrassentür war angegangen bzw. geöffnet und Behältnisse durchwühlt worden. Entwendet wurde Bargeld in bislang nicht näher bekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an PK Varel, Tel: 04451/9230.

Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 25.02., in der Zeit von 00.05 bis 00.35 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter in Zetel, Dammstraße, einen ordnungsgemäß geparkten PKW, Renault Megane. In der Motorhaube war eine Beule entstanden, so dass davon ausgegangen wird, dass der Täter über das Fahrzeug gelaufen war. Hinweise an Polizeistation Zetel, Tel: 04453/4799.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell