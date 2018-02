POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 23.02.2018 bis 25.02.2018

Wilhelmshaven (ots) - Pst. Sande

Starke Qualmentwicklung durch erhitztes ÖL, Brandmelder löste aus

Sande. In einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße wurde am 23.02.2018 in einer Wohnung ein Rauchmeldealarm ausgelöst. Eine aufmerksame Mieterinnen verständigten die Feuerwehr. Da die 62Jährige Wohnungsinhaberin auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet. Die Wohnung war stark verqualmt, da die Dame auf dem Herd Öl erhitzt hatte und dann eingeschlafen war. Die Frau wurde wegen des Verdachtes einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

PK Jever

42Jähriger mit 1,64 Promille am Steuer

Jever. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 24.02.2018, um 20.50 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariates in Jever bei einem 42Jährigen Pkw-Fahrer aus Schortens Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille. Gegen den Schortenser wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Schornsteinbrand

Wangerland. Am 23.02.2018, gegen 18.30 Uhr, wurde ein Feuer in einem umgebauten Resthof gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner ihre Wohneinheiten verlassen. Durch die freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen konnte der Brand im Bereich des Schornsteins in einer Wohnung gelöscht werden. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen, die Ermittlungen dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Trecker geriet während der Arbeit in Brand

Wangerland. Am 23.02.2018, gegen 17.35 Uhr , geriet während Pflügarbeiten eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf einem Feld in Höhe Norderaltendeich in Brand. Der 65Jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch am Feldrand abstellen und dieses unverletzt verlassen. Die freiwillige Feuerwehr Minsen wurde alarmiert und löschte den Brand. Die genaue Brandursache kann nicht eindeutig genannt werden. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus.

Dachstuhlbrand

Schortens-Middelsfähr. Am 24.02.2018, um 21.15 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Fichtestraße. Die 49Jährige Bewohnerin wurde auf das Feuer aufmerksam, da der Fernseher ausging und sie ein Knistern wahrnahm. Daraufhin stellte sie Feuer im Bereich des Dachbodens fest, verließ das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Accum und Schortens waren im Einsatz. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Zur Brandursache kann die Polizei bislang keine Angaben machen, die Ermittlungen dauern an. Vorsichtige Schätzungen der Schadenshöhe belaufen sich auf ca. 50.000 Euro.

